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ارمينيا .. الرئيس سركيسيان يدعو لتعديل الدستور والعودة للحكم الرئاسي

دعا الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان إلى تعديل الدستور الحالي والعودة إلى النظام الجمهوري الرئاسي في البلاد.
رمز الخبر: ۵۳۱۸۱
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي عبر الفيديو: "لا يمكن تسمية الدولة الآن جمهورية رئاسية أو برلمانية. عندما يحكم رئيس الوزراء، تصبح بيد عدد من الأشخاص قوة عظيمة، لكنهم بلا مسؤولية".

وأضاف: "يجب على أرمينيا العودة إلى الحكم الرئاسي والبدء في تنفيذ الإصلاحات التي ستركز على المستقبل، وإدخال تقنيات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وفتح الباب أمام الأرمن في الشتات لجعل البلاد أكثر قابلية للتنبؤ بمستقبلها والمضي قدما".

وشدد سركيسيان على أن "الجمهورية تتمتع بإمكانيات كبيرة للتطور، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ولكن قبل ذلك من الضروري تغيير الدستور".

وفاز في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها أرمينيا مؤخرا حزب "العقد المدني" برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة نيكول باشينيان بنسبة 53.92%، فيما حصل تكتل "أرمينيا" بزعامة الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان على 21.04% من الأصوات.

وحلت في المركز الثالث كتلة "لدي شرف" التي يتزعمها الرئيس السابق سيرج سركسيان بنسبة 5.23%.

يذكر أن أرمينيا تبنت عام 2015 بموجب استفتاء شعبي نظام الجمهورية البرلمانية، بعد أن كانت جمهورية رئاسية.

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