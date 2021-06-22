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السودان..أحزاب وتنظيمات سياسية تطالب الحكومة بالتراجع عن التطبيع مع الكيان الاسرائيلي

طالبت أحزاب وتنظيمات سياسية سودانية الحكومة الانتقالية في السودان بالتراجع من خطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأعلنت مناهضتها لقرار التطبيع وتمسكها الكامل بالقضية الفلسطينية.
رمز الخبر: ۵۳۱۷۶
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ جاء ذلك خلال ندوة سياسية في العاصمة السودانية الخرطوم تحت عنوان :القدس لنا.. فلسطين قضيتنا".

كما طالبت تلك الأحزاب والتنظيمات بالتصدي لأي انتهاكات يمارسها الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية في الـ27 من كانون الثاني يناير أنها ستنجز اتفاقًا دبلوماسيًا مع السودان لتطبيع العلاقات بين البلدين في حفل توقيع يقام في العاصمة الأمريكية واشنطن في غضون ثلاثة أشهر.

وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، لوسائل إعلام محلية: "يجري العمل على مسودة اتفاق السلام، ونتوقع أن يقام حفل توقيع لإسرائيل والسودان في واشنطن في غضون ثلاثة أشهر".

وقالت الحكومة المدنية في السودان إن اتفاق تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يصبح ساريا إلا بعد مصادقة مجلس تشريعي انتقالي لم يتشكل بعد.

وزار كوهين السودان على رأس وفد إسرائيلي ناقش المضيّ قدما في اتفاق التطبيع مع السودان.

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