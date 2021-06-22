النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۵مشاهدات
‍ پ

السنوار: اللقاء مع منسق الأمم المتحدة كان سلبياً وغير إيجابي بالمطلق

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار إن اللقاء الذي جمعه بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، كان سلبياً وغير إيجابي بالمطلق، ولا يحمل أي بوادر تشير إلى حل الأزمة الإنسانية في غزة.
رمز الخبر: ۵۳۱۷۴
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أوضح السنوار في تصريح له عقب لقاء وينسلاند بمكتبه في مدينة غزة اليوم الإثنين، أن "الاحتلال مجرم ومستمر في سياساته ضد أهلنا وقدسنا وأسرانا وقطاعنا ويحاول أن يبتزنا كمقاومة بملف التخفيف عن أهلنا".

وأكد أن اللقاء لم يكن إيجابيًا بالمطلق، مشيرًا إلى أن حركته ستعقد لقاءً مع قادة الفصائل الوطنية والإسلامية لنقرر خطوتنا المقبلة، "ويبدو أن الاحتلال لم يفهم رسالة شعبنا".

وأشار السنوار إلى أنه "يجب أن نمارس بشكل واضح مقاومة شعبية للضغط على هذا المحتل من جديد من أجل إرغامه للاعتراف بحقوق شعبنا وأهلنا في غزة".

وبيّن أن الاحتلال يُغلق المعابر ويمنع إدخال الوقود لمحطة الكهرباء ويمنع دخول الصيادين لعمق البحر ليتمكنوا من توفير الرزق لأطفالهم، ويمنع إدخال المنح الدولية والمنحة القطرية للأسر الفقيرة".

وتابع قائلاً إن "الاحتلال يعاقب كل مواطن فلسطين في غزة في تيار الكهرباء الذي يصل للبيوت في لقمة العيش تدخل للفقراء؛ وواضح جدًا أنه يحتاج لموقف فيه ضغط من شعبنا ومقاومتنا".

وأضاف اننا "واثقين أن شعبنا قادر على أن يفرض حقوقه وينتزعها من الاحتلال المجرم الذي لا يراعي أي شيء".

وأشار إلى أن عدد من أطفال غزة الذين عانوا خلال العدوان الأخير سلموا وفد الأمم المتحدة رسالة حول التقرير اللي أصدرته الأمم المتحدة مؤخرًا ولم يشمل دولة الاحتلال ضمن قائمة العار.

وأكد أن الاحتلال بعدوانه على غزة قتل 66 طفلًا من قطاع غزة بنيران جيش الاحتلال ورغم ذلك لم يتم تضمين اسمه ضمن قائمة العار، "هذا في حقيقة الأمر عار على الأمم المتحدة".

وذكر السنوار أن وفد حماس ناقش خلال اللقاء القضايا المختلفة التي تسببت بالانفجار بفعل عدم التزام الاحتلال بالقانون الدولي وبقرارات الدولية وانتهاكاته الصاخبة وسياسات التمييز العنصري.

ولفت إلى انتهاكات الاحتلال في القدس ومحاولة تغيير الواقع والسيطرة على المسجد الأقصى والتقسيم زماني ومكاني وهدم المسجد وبناء هيكل مكانه، بالإضافة إلى عدوان الاحتلال على أهلنا في حي الشيخ جراح والبستان سلوان وبطن الهوا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الرياض تطالب بآليات تفتيش سريع وشامل لمواقع إيران النووية
الناشط علي مشيمع من سجن جو: السلطات تماطل في علاج المعتقل حسن مشيمع
محلل سياسي: كل مسببات العدوان الأخير على غزة لا تزال قائمة والوضع قابل للانفجار
وزير الصحة: رفع الدعم عن الدواء انتحار لا يجب الاقدام عليه
البرلمان يحجب الثقة عن رئيس الوزراء في سابقة تاريخية للبلاد
لبنان..حفل في المستشارية الثقافية الإيرانية في ذكرى استشهاد القائد مصطفى شمران
مصر تتحدث عن تلوث مياه النيل بسبب سد النهضة
كتلة الوفاء للمقاومة تحذر من عدم السيطرة على الأزمات في البلاد
حركة أمل تؤكد ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بمهامها
4 قتلى في حادث سير مروع على اوتوستراد السعديات باتجاه بيروت
طائرات مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار بغداد
مستوطنون يعتدون على أهالي الشيخ جراح في القدس
قلق في كيان الإحتلال من انتخاب السيد رئيسي رئيسًا لإيران
الرئيس المنتخب ندد بانتهاك اميركا للاتفاق النووي
رصد 109 خروق لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية خلال الساعات الماضية
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات
اليوم العالمي للّاجئين... 60 عاماً و82.4 مليون لاجئ
بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن
قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم
كتلة الوفاء للمقاومة: حلول الازمة الحكومية تحتاج دائما الى التفاهم
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين فلسطينيين في قرية بيتا ليلاً
صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما
الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل
طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن
السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
التلفزيون الرسمي الإيراني: إغلاق طارئ لمنشأة بوشهر النووية
دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما
بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم