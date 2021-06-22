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وقفة تضامنية بغزة مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي

شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
رمز الخبر: ۵۳۱۷۲
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ رفع المشاركون من الأطفال خلال الوقفة، التي نظّمتها جمعية واعد للأسرى والمحررين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها" الحرية للأسري الأبطال والأسيرات الماجدات" ، "الحرية لماما"، "أريد رؤية أبي".

وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان "نقف اليوم مع أبطالنا الأسرى حتى ينالوا حريتهم، لنؤكد على ما يلي: ندعو إلى استمرار هذه الفعاليات الفصائلية والشعبية مع المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الشيخ القيادي في حركة حماس جمال الطويل الذي يضرب عن الطعام تضامناً وتعاطفا ًمع ابنته الأسيرة بشرى والتي اعتقلت وهي صحفية، لأجل فضح جرائم الاحتلال".

وأضاف رضوان في كلمته خلال الوقفة "نقف اليوم لأننا نقف مع أنفسنا مع الشيخ جمال الطويل والشيخ خضر عدنان، وغضنفر أبو عطوان، وعمر ويوسف، وجميع الأسرى، وندعو إلى استمرار الفعاليات الفصائلية والشعبية حتى يتم إطلاق سراح اسرانا البواسل وخاصة المحكومين بالإداري وخاصة النساء والأطفال والمرضى".

وأوضح القيادي بحماس ان "الاحتلال يرتكب جريمة حرب ضد الإنسانية بحق أسرانا الأبطال، خلف قضبان الاحتلال، ولأجل ذلك ندعو المنظمات الحقوقية والدولية ومؤسسات حقوق الانسان، والجمعية العامة إلى ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال على ارتكاب جرائم حرب بحق الإنسانية وضرورة الضغط على الاحتلال لأجل إطلاق سراح اسرانا، كما ندعو السلطة الفلسطينية إلى تدويل قضية الأسرى حتى يتم اطلاق سراحهم".

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