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السيسي يؤكد للمنقوش دعم مصر الكامل لاستعادة أمن واستقرار ليبيا: مصر وليبيا أمن قومي واحد

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة المصرية القاهرة امس الأحد، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، و رئيس المخابرات العامة عباس كامل.
رمز الخبر: ۵۳۱۷۰
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، إن السيسي رحب بوزيرة خارجية ليبيا في مصر، وأكد دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لكي يعود أمن ليبيا واستقرارها.

وتمنى الرئيس المصري أن تعقد الانتخابات الوطنية في ليبيا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021. واعتبرها بداية للتسوية السياسية للأزمة في ليبيا "من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي".

وشدّد السيسي على ان "استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة". وقال ان "مصر وليبيا أمن قومي واحد"، مضيفا انه "يجب ألا تؤثر الميليشيات على إرادة الشعب الليبي"، وفق راضي.

وأشاد بنجاحات وزيرة الخارجية الليبية، واستعادتها لمكانة ليبيا الدبلوماسية، وناقش الطرفان أيضا التعاون بين مصر وليبيا في كافة الملفات.

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