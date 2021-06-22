وزير خارجية العراق يؤكد أهمية تدعيم العلاقات مع كييف عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المشترك

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أهمية تدعيم العلاقات مع اوكرانيا عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المشترك بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكر بيان لوزارة الخارجية ان الوزير حسين التقى نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول كيفية التعامل مع مختلف القضايا، والتحديات الإقليمية التي يدعو العراق لإيجاد حلول مستدامة لها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدّد حسين على أهمية "تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور والتعاون المشترك، بمايساهم في تحقيق الأمن، والاستقرار في المنطقة"، معربا عن تطلـع بغداد إلى "استمرار وزيادة الدعم لمجمل لجهود الجارية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية بما يعود بالخيرعلى البلدين".

وقال إن "الحكومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبيّ، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الأجنبيّة للاستثمار بالعراق، والتنسيق المشترك بين البلدين في مجال التجارة والزراعة، ودعم ملف الطلبة العراقيين الدارسين في أوكرانيا، وتبادل الخبرات وكذلك التنسيق على المستوى الدولي في مجال المنظمات الدولية، وتسهيل منح سمات الدخول بين البلدين، مع البحث في إمكانية فتحخط نقل جوي بين البلدين".

من جانبه، أكّد وزير الخارجية الاوكراني على "الأهمية الستراتيجية للعراق في منطقة الشرق الأوسط، وأن إدارة بلاده حريصة على الدفع قدما بالتعاون الثنائي مع بغداد في مختلف المجالات بالمرحلة المقبلة"، معربا عن رغبة أوكرانيا بإرسال وفد رجال أعمال زراعي في الأشهر القليلة القادمة".

وأشار الى "وجود بعض الأطفال والنساء الأوكرانيين في أحد المخيمات في سوريا ورغبة الحكومة الأوكرانية لاستعادتهم".