أرمينيا ..رئيس الوزراء نيكول باشينيان يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

فاز رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت أمس الأحد، وفق ما أظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين.

وکالة تبناك الإخبارية_ حصل حزب باشينيان "العَقْد المدني" على نحو 53,9% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع.

وكان باشينيان أعلن فوزه في الانتخابات في الساعات الماضية، غير أن خصمه، روبرت كوتشاريان، ندّد بحصول تزوير.

وقال باشينيان في كلمة بُثّت مباشرة على صفحته في فيسبوك "نعلم أنّنا حقّقنا نصراً مُقنِعاً في الانتخابات وأنّنا سنحظى بغالبيّة مقنِعة في البرلمان". وأضاف "منحَنا الشعب تفويضاً (...) ويجب أن نستخدمه على الفور".

وتابع باشينيان "الشعب الأرمني أعطى التفويض لحزبنا لحكم البلاد، ولي أنا شخصيّاً كي أقوده بصفة رئيس للحكومة".

وأحرز باشينيان تقدّماً كبيراً في الانتخابات المبكرة وفق ما أظهرت نتائج جزئيّة نشرتها لجنة الانتخابات المركزيّة في هذه الجمهوريّة السوفياتيّة السابقة.

وحصل حزب باشينيان "العَقْد المدني" على 57,1% من الأصوات، مقابل 19,3% لحزب منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، وذلك بعد فرز الأصوات في 61% من مراكز الاقتراع.