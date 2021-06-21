خلال وقفة أمام سجن عوفر.. زوجة الاسير خضر عدنان تُحذر من تمديد الاحتلال اعتقاله

نظمت عائلة الأسير الفلسطيني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان اليوم الاحد، وقفة إسناد له، مع استمراره في الإضراب عن الطعام منذ 22 يوما..

وكالة تبناك الإخبارية_ جرت الوقفة أمام سجن عوفر الإسرائيلي، غرب مدينة رام الله (وسط)، بالتزامن انعقاد جلسة للمحكمة العسكرية الإسرائيلية للنظر في تثبيت اعتقاله الإداري.

وقالت رندة موسى، زوجة الأسير خضر عدنان، للصحفيين حذرت زوجة الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، اليوم الاحد 20/6/2021، من تمديد حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال الشيخ عدنان في اعقاب انتهاء مدة الشهر.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" ثبتت اليوم أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير خضر عدنان (43 عاما).

وكان الشيخ خضر عدنان أضرب عن الطعام لليوم الـ22 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداريّ.

وأصدرت محكمة الاحتلال في التاسع من الشهر الجاري، أمر اعتقال إداريّ بحق الأسير عدنان لمدة شهر، يبدأ من تاريخ اعتقاله وينتهي في 29 حزيران الجاريّ.

وقالت "أم عبد الرحمن" زوجة الاسير خضر عدنان "الشيخ عدنان تعرض لتنكيل أثناء المحاكمة ولم يقوى للوقوف على قدميه وسقط على ركبتيه وسال الدم منه، فيما تم نقله من سجن الجلمة حتى عوفر وهي مسافة كبيرة لأسير مضرب عن الطعام.

وأضافت: "الأسير عدنان يرفض أخذ أي نوع من المدعمات ورفض الدخول للمستشفى، وبعد المحاكمة لم نعرف إلى أي مكان تم نقل الأسير عدنان"

وأشارت أم عبد الرحمن إلى أن عدم تقديم أي تهمة للأسير عدنان هو انجاز له وعجزت النيابة تقديم أي تهمه له، موضحةً أن الاحتلال يتعامل مع أسير مضرب ويعلم علم اليقين انه سيستمر بإضرابه عن الطعام وهذا نصر للشيخ عدنان.