النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۵مشاهدات
‍ پ

عراقجي: وثائق الاتفاق النووي شبه جاهزة

قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الوثائق الخاصة باتفاق إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، أصبحت جاهزة تقريبا.
رمز الخبر: ۵۳۱۶۴
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_أضاف عراقجي، وهو أيضًا نائب وزير الخارجية الإيراني: "اليوم هو آخر يوم من الجولة السادسة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا. لقد مررنا بأيام مزدحمة للغاية ونحن في وضع نعتقد فيه أن جميع الوثائق الخاصة بالاتفاق شبه جاهزة".

وأوضح بقوله: "نحن أقرب إلى التوصل لاتفاق من أي وقت مضى، لكن سد الفجوات يتطلب قرارات من قبل الأطراف"، مضيفا أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

وأشار عراقجي إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستتوقف المفاوضات وسيعود الطرفان إلى عواصمهما، ليس لمزيد من المشاورات ولكن لاتخاذ القرار، معربا عن أمله في الانتهاء من الاتفاق في الجلسة المقبلة للاجتماع.

وبدأ الاجتماع الأخير للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البابا فرنسيس يضم صوته إلى نداء أساقفة ميانمار لفتح ممرات إنسانية للنازحين
مبعوث الاتحاد الاوروبي يعلن عن تقدم المفاوضات النووية مع إيران
خلال وقفة أمام سجن عوفر.. زوجة الاسير خضر عدنان تُحذر من تمديد الاحتلال اعتقاله
عراقجي: وثائق الاتفاق النووي شبه جاهزة
أقبل بما تقبل به أنت لنفسك وهذا آخر كلام لي بالحكومة
أمريكا: لا تزال هناك خلافات حول قضايا رئيسية في محادثات إيران النووية
ايران ترسل شحنة مساعدات انسانية الى الهند
اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا ستدخل الاسواق العالمية قريباً
بعد فوز رئيسي في الإنتخابات .. مؤشر بورصة طهران يرتفع 1689 نقطة
اميركا تسحب منظوماتها الدفاعية فجأة من السعودية والعراق والاردن
البيت الأبيض يهدد الصين بالعزلة
قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية
کاتب یمني: فضيحة "الأمم المتحدة".. أطفالُنا الشهداء بلا قتلة
ظريف واوغلو واتمر يؤكدون على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام بافغانستان
رئيس وزراء الهند يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
أرمينيا ..انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة وباشينيان أول المقترعين
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان