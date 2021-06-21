عراقجي: وثائق الاتفاق النووي شبه جاهزة

قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الوثائق الخاصة باتفاق إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، أصبحت جاهزة تقريبا.

وكالة تبناك الإخبارية_أضاف عراقجي، وهو أيضًا نائب وزير الخارجية الإيراني: "اليوم هو آخر يوم من الجولة السادسة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا. لقد مررنا بأيام مزدحمة للغاية ونحن في وضع نعتقد فيه أن جميع الوثائق الخاصة بالاتفاق شبه جاهزة".

وأوضح بقوله: "نحن أقرب إلى التوصل لاتفاق من أي وقت مضى، لكن سد الفجوات يتطلب قرارات من قبل الأطراف"، مضيفا أن بعض القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

وأشار عراقجي إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستتوقف المفاوضات وسيعود الطرفان إلى عواصمهما، ليس لمزيد من المشاورات ولكن لاتخاذ القرار، معربا عن أمله في الانتهاء من الاتفاق في الجلسة المقبلة للاجتماع.

وبدأ الاجتماع الأخير للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.