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اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا ستدخل الاسواق العالمية قريباً

ونوه الى ان اللقاح الجديد هو انتاج مشترك مع كوبا حيث دخل المرحلة النهائية وتم اختباره بنجاح على أكثر من 68 الف شخص في كلا البلدين.
رمز الخبر: ۵۳۱۶۰
تأريخ النشر: 21 June 2021

قال مدير معهد باستور الايراني علي رضا بيكلري ان اللقاحات المضادة لكورونا المصنعة محليا ستدخل الاسواق العالمية قريباً.

واشار بيكلري، في حوار متلفز مساء الاحد الى خطة لتصدير لقاح باستوكوفك المضاد لكورونا، إنه بالنظر الى ماضي المؤسسة الذي يمتد الى قرن في تصنيع اللقاحات فان تأثيراته قد احرزت على صعد السلامة والامان والفاعلية والتأثير في مكافحة النسخ الجديدة من فيروس كورونا وهو مايمهد لدخوله الاسواق العالمية.

ولفت الى ان معهد باستور يمتد تاريخه الى مئة عام في مجالات تصنيع الادوية واللقاحات ويعد الاقدم على صعيدي المنطقة والعالم.

وأكد فاعلية اللقاح الايراني الجديد في صون مختلف الفئات العمرية بدءً من 18 الى 90 عاماً.

ونوه الى ان اللقاح الجديد هو انتاج مشترك مع كوبا حيث دخل المرحلة النهائية وتم اختباره بنجاح على أكثر من 68 الف شخص في كلا البلدين.

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اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا ستدخل الاسواق العالمية قريباً
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