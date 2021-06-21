بعد فوز رئيسي في الإنتخابات .. مؤشر بورصة طهران يرتفع 1689 نقطة

وتداولت السوق اليوم اكثر من 7.2 مليار سهم وورقة مالية في اطار 552 الف صفقة بقيمة 50.15 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).

واصلت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية، وتيرة الانتعاش الذي بدأته مؤخرا، حيث أغلق مؤشرها العام على ارتفاع 1689 نقطة الى مستوى 1,163,721 نقطة.

وأغلق المؤشر العام في ختام الجلسة عند 1,163,721 نقطة وذلك غداة ارتفاعه 14300 نقطة بدعم النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية التي فازها بها رسميا ابراهيم رئيسي السبت.

وتداولت السوق اليوم اكثر من 7.2 مليار سهم وورقة مالية في اطار 552 الف صفقة بقيمة 50.15 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).

وقادت صعود المؤشر مكاسب أسهم " شستا" الاستثمارية و" خليج فارس القابضة " للبتروكيماويات، ومصرف " تجارت" وبتروكيماويات " جم" و" نوري".

من جهة ثانية هبط مؤشر السوق الموازي 28 نقطة الى مستوى 17,284 نقطة، بعد تداول 1.3 مليار سهم في اطار257 الف صفقة بقيمة 81.3 تريليون ريال.