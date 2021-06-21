النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۳مشاهدات
‍ پ

قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية

ووقع حادث الاصطدام مع انطلاق مسيرة ومهرجان "ويلتون مانورز ستونوول برايد" للمثليين والمتحولين جنسيا في بلدة بالقرب من فورت لودرديل.
رمز الخبر: ۵۳۱۵۶
تأريخ النشر: 21 June 2021

شهدت مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمیركية، حادث إطلاق نار أسفر عن مصرع شخص وإصِابة ستة آخرين.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن إدارة شرطة أوكلاند، أن الحادث أسفر عن خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، وامرأتين بالغتين، توجهت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابتها بطلق ناري.

وأوضحت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال، توفي في وقت لاحق في المستشفى متأثرا بإصابته، مشيرة إلى انه يبلغ من العمر 22 عامًا وهو من سكان مدينة سان فرانسيسكو، فيما استقرت حالة المصابين الستة الآخرين.

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا يفران من المنطقة، فيما لم يذكر المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول مشتبه بهم.

في سياق آخر، قتل شخص وأصيب آخر باصطدام شاحنة في مسيرة لمثليي الجنس في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الشاحنة بدت مشاركة في الموكب ، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الهجوم متعمدا أم حادثا.

ونقلت الوكالة عن المحقق في الشرطة علي أدامسون أن المسؤولين يقومون بتقييم كل الاحتمالات.

ووقع حادث الاصطدام مع انطلاق مسيرة ومهرجان "ويلتون مانورز ستونوول برايد" للمثليين والمتحولين جنسيا في بلدة بالقرب من فورت لودرديل.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البابا فرنسيس يضم صوته إلى نداء أساقفة ميانمار لفتح ممرات إنسانية للنازحين
مبعوث الاتحاد الاوروبي يعلن عن تقدم المفاوضات النووية مع إيران
خلال وقفة أمام سجن عوفر.. زوجة الاسير خضر عدنان تُحذر من تمديد الاحتلال اعتقاله
عراقجي: وثائق الاتفاق النووي شبه جاهزة
أقبل بما تقبل به أنت لنفسك وهذا آخر كلام لي بالحكومة
أمريكا: لا تزال هناك خلافات حول قضايا رئيسية في محادثات إيران النووية
ايران ترسل شحنة مساعدات انسانية الى الهند
اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا ستدخل الاسواق العالمية قريباً
بعد فوز رئيسي في الإنتخابات .. مؤشر بورصة طهران يرتفع 1689 نقطة
اميركا تسحب منظوماتها الدفاعية فجأة من السعودية والعراق والاردن
البيت الأبيض يهدد الصين بالعزلة
قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية
کاتب یمني: فضيحة "الأمم المتحدة".. أطفالُنا الشهداء بلا قتلة
ظريف واوغلو واتمر يؤكدون على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام بافغانستان
رئيس وزراء الهند يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
أرمينيا ..انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة وباشينيان أول المقترعين
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان