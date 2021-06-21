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ظريف واوغلو واتمر يؤكدون على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام بافغانستان

وتم في ختام الاجتماع اصدار بيان ثلاثي من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وافغانستان.
رمز الخبر: ۵۳۱۵۴
تأريخ النشر: 21 June 2021

اكد وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وافغانستان على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام في افغانستان ومكافحة الارهاب في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين وزراء الخارجية؛ الايراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاووش اوغلو والافغاني محمد حنيف اتمر، على هامش منتدى الدبلوماسية المنعقد في مدينة انطاليا التركية.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر السفير الايراني في تركيا محمد فرازمند بانه تم خلال الاجتماع البحث في العديد من القضايا منها التجارة والترانزيت والهجرة ومكافحة تهريب المخدرات والارهاب.

واكد وزراء خارجية الدول الثلاث على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام في افغانستان ومكافحة الارهاب في المنطقة.

ومن التوافقات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع؛ التعاون الترانزيتي عن طريق مسارات المواصلات الايرانية وكذلك تنمية التعاون الاقتصادي مع افغانستان.

وتم في ختام الاجتماع اصدار بيان ثلاثي من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وافغانستان.

ويزور وزير الخارجية الايراني مدينة انطاليا التركية للمشاركة في اجتماع منتدى الدبلوماسية والتقى لغاية الان العديد من مسؤولي الدول الاخرى المشاركة من ضمنهم؛ وزراء خارجية العراق وفنزويلا وافغانستان وكرواتيا وباكستان وطاجيكستان وبولندا ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة الافغاني عبدالله عبدالله ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اجتمع الى نظيره الافغاني محمد حنيف اتمر على هامش المنتدى اول امس الجمعة واعلن استعداد ايران للمشاركة المؤثرة في ترسيخ الامن والاستقرار في افغانستان، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الاطراف السياسية الافغانية من اجل اعادة الامن المستديم الى افغانستان.

كما التقى ظريف نظيره التركي على هامش المنتدى يوم امس السبت.

وكان منتدى الدبلوماسية في انطاليا قد بدا اعماله الجمعة بكلمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ويشارك في المنتدى العديد من كبار مسؤولي الدول ووزراء الخارجية ورؤساء منظمات دولية واقليمية ودبلوماسيين بارزين.

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