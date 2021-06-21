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رئيس وزراء الهند يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

يذكر ان آية الله ابراهيم رئيسي فاز في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 13 التي جرت الجمعة في البلاد و 133 دولة في العالم لانتخاب رئيس الجمهورية الثامن، بحصوله على اكثر من 17 مليونا و 900 الف صوت اي نحو 62 بالمائة من اصوات المقترعين.
رمز الخبر: ۵۳۱۵۳
تأريخ النشر: 21 June 2021

هنأ رئيس وزراء الهند نارندرا مودي، آية الله ابراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن امله بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكتب مودي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الاحد: اهنئ السيد ابراهيم رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية في ايران.

واضاف: ساسعى للتعاون معه في سياق المزيد من تطوير العلاقات الدافئة بين ايران والهند.

يذكر ان آية الله ابراهيم رئيسي فاز في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 13 التي جرت الجمعة في البلاد و 133 دولة في العالم لانتخاب رئيس الجمهورية الثامن، بحصوله على اكثر من 17 مليونا و 900 الف صوت اي نحو 62 بالمائة من اصوات المقترعين.

ولغاية الان تلقى الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي برقيات تهنئة من العديد من قادة ورؤساء ومسؤولي مختلف دول العالم منهم: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئیس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشنكو، الرئيس الاذربيجاني الهام علييف، رئيس كازاخستان جومارت توكاييف، رئيس وزراء باكستان عمران خان، سلطان عمان هيثم بن طارق، رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط، رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نائب رئيس دولة الامارات محمد بن راشد آل مكتوم.

كما تلقى الرئيس رئيسي برقيات تهنئة من امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وزعيم تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وحركة النجباء وكتائب حزب الله في العراق.

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