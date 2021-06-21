اول مؤتمر صحفي للرئيس الايراني المنتخب يعقد اليوم الاثنين

ويعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية المنتخب عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) بحضور مراسلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.

سيعقد الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي، اول مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين.

ويعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية المنتخب عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) بحضور مراسلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية.

ويعد هذا المؤتمر الصحفي لآية الله رئيسي الاول من نوعه بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الانتخابات التي جرت الجمعة وحصل فيها على اكثر من 17 مليونا و 900 الف صوت (نحو 62 بالمائة من اصوات المقترعين).