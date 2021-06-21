حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده

قال مصدر خاص أن حريقاً اندلع دون معرفة أسبابه في فندق كبير بمنطقة الروشة في بيروت، وعملت قوة كبيرة من فوج إطفاء بيروت على إخماده.

وأكد المصدر في الدفاع المدني أنه لم تسجل أي إصابات، مشيراً إلى أنه "كان ممكن تحصل كارثة نظراً لوجود نزلاء في الفندق".

وقالت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إن الحريق ناتج عن احتراق مولد كهرباء تابع لأحد المطاعم في منطقة الروشة.

وعلى صعيد متصل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أنّ حريقاً شبّ صباح اليوم في مرفأ بيروت. بيد أن الدفاع المدني نفى ما أشيع حول ضخامة الحريق واكّد أنّ "الدخان ناتج عن حرق نفايات في محيط المرفأ" وقد تم إخماده.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحريق قرب منتجع سياحي في منطقة الدامور، جنوب بيروت، تبيّن لاحقاً أنه حريقاً في أحراش ساحلية.