النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۸مشاهدات
‍ پ

حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده

قال مصدر خاص أن حريقاً اندلع دون معرفة أسبابه في فندق كبير بمنطقة الروشة في بيروت، وعملت قوة كبيرة من فوج إطفاء بيروت على إخماده.
رمز الخبر: ۵۳۱۵۱
تأريخ النشر: 21 June 2021

وأكد المصدر في الدفاع المدني أنه لم تسجل أي إصابات، مشيراً إلى أنه "كان ممكن تحصل كارثة نظراً لوجود نزلاء في الفندق".

وقالت بعض وسائل الإعلام اللبنانية إن الحريق ناتج عن احتراق مولد كهرباء تابع لأحد المطاعم في منطقة الروشة.

وعلى صعيد متصل، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أنّ حريقاً شبّ صباح اليوم في مرفأ بيروت. بيد أن الدفاع المدني نفى ما أشيع حول ضخامة الحريق واكّد أنّ "الدخان ناتج عن حرق نفايات في محيط المرفأ" وقد تم إخماده.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحريق قرب منتجع سياحي في منطقة الدامور، جنوب بيروت، تبيّن لاحقاً أنه حريقاً في أحراش ساحلية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البابا فرنسيس يضم صوته إلى نداء أساقفة ميانمار لفتح ممرات إنسانية للنازحين
مبعوث الاتحاد الاوروبي يعلن عن تقدم المفاوضات النووية مع إيران
خلال وقفة أمام سجن عوفر.. زوجة الاسير خضر عدنان تُحذر من تمديد الاحتلال اعتقاله
عراقجي: وثائق الاتفاق النووي شبه جاهزة
أقبل بما تقبل به أنت لنفسك وهذا آخر كلام لي بالحكومة
أمريكا: لا تزال هناك خلافات حول قضايا رئيسية في محادثات إيران النووية
ايران ترسل شحنة مساعدات انسانية الى الهند
اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا ستدخل الاسواق العالمية قريباً
بعد فوز رئيسي في الإنتخابات .. مؤشر بورصة طهران يرتفع 1689 نقطة
اميركا تسحب منظوماتها الدفاعية فجأة من السعودية والعراق والاردن
البيت الأبيض يهدد الصين بالعزلة
قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية
کاتب یمني: فضيحة "الأمم المتحدة".. أطفالُنا الشهداء بلا قتلة
ظريف واوغلو واتمر يؤكدون على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام بافغانستان
رئيس وزراء الهند يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
أرمينيا ..انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة وباشينيان أول المقترعين
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان