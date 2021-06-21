تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات

دعا تكتل نواب بعلبك الهرمل خلال اجتماع طارىء له الى تشكيل خلية طوارئ تعالج ازمة المحروقات وتتعاطى مع هذا الملف بكل مسؤولية نظرا لحساسيته وخطره على الاستقرار العام في البلد.

وكالة تبناك الإخبارية_ اكد تكتل نواب بعلبك الهرمل أن تشكيل الحكومة هو الممر الإلزامي للبدء بمعالجة مشاكل المواطنين العديدة والكثيرة.

وخلال اجتماع طارىء عقد في بعلبك بحضور رؤساء الاتحادات البلدية في محافظة بعلبك الهرمل ومسؤولي العمل البلدي في حزب الله وحركة امل في المنطقة، دعا التكتل الى تشكيل خلية طوارئ لمعالجة ملف المحروقات.

تكتل نواب بعلبك الهرمل شدد على ان لا احد ينتظر حلولا سحرية ولكن لا يمكن تحميل المواطن الفشل في مكافحة الغش والاحتكار. واعلن المجتمعون انهم تلقوا وعدا من مؤسسة كهرباء لبنان بتحسين ساعات التغذية بالتيار الكهربائي على مستوى المنطقة.