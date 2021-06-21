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السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار إن الشعب الفلسطيني على موعد قريب مع النصر والتحرير والصلاة في المسجد الأقصى نتيجة إنجازات المقاومة.
رمز الخبر: ۵۳۱۴۵
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال السنوار، خلال مؤتمر للوجهاء والعشائر في غزة، إن طباع الفلسطينيين لم تتغير بعد حملات التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أهالي غزة هم من صنعوا النصر بما تحملوه طيلة السنوات الماضية من قهر وجوع وحصار وتدمير.

وقال السنوار، أنه على ثقة أن الكثيرين من الوجهاء ممن بلغ من العمر عتيا ستدب فيهم يوم الزحف الأعظم روح الشباب وسيتسابقون على الكلاشينكوف ويصارعون الشباب، ونحن على موعد قريب للصلاة في المسجد الأقصى محررًا معززًا.

وبدأ في 21 مايو/أيار الماضي وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، لينهي مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

وطالبت الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار، لكن "إسرائيل" ربطت بين السماح بإعادة الإعمار وإعادة 4 أسرى تحتجزهم حماس في غزة، وهو ما رفضته الحركة، حيث تطالب بإبرام صفقة تبادل تشمل المعتقلين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي غارات على مواقع تابعة لحماس، وقالت إن ذلك جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

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