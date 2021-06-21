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بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن

أفادت وكالة إيتر تاس الروسية بأن أناتولي أنتونوف السفير الروسي لدى واشنطن قد غادر موسكو متجها إلى الولايات المتحدة لممارسة عمله ابتداء من يوم غد الاثنين، بعد أقل من أسبوع على القمة التي عقدها الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف بسويسرا.
رمز الخبر: ۵۳۱۴۴
تأريخ النشر: 21 June 2021

وأعرب السفير الروسي قبل مغادرته موسكو عن أمله في العمل مع الولايات المتحدة لبناء "علاقات عملية على قدم المساواة"، وأضاف أنه يتوقع تفاعلا بناء من الأميركيين.

وتأتي عودة أنتونوف إلى واشنطن ضمن نتائج القمة الروسية الأميركية الأخيرة، في وقت ينتظر فيه أن يعود جون ساليفان السفير الأميركي لدى موسكو قبل نهاية الشهر الجاري.

واجتمع الرئيسان الأميركي والروسي الأربعاء الماضي لنحو 4 ساعات بجنيف، في مسعى للتهدئة بعد شهور من التوتر الذي أدى إلى انقطاع شبه كلي للعلاقات الدبلوماسية.

ولم تسفر قمة الزعيمين عن كثير من التقدم الملموس باستثناء الاتفاق على بدء حوار حول الأمن الإلكتروني وعودة سفيري البلدين وتوقيع نصّ قصير حول إجراء "حوار حول الاستقرار الإستراتيجي".

يذكر أن روسيا استدعت سفيرها في مارس/آذار الماضي على خلفية وصف بايدن بوتين بالقاتل، كما طلبت من السفير الأميركي أيضا مغادرة موسكو في أبريل/نيسان الماضي.

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