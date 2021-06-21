صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما

استهدف هجوم بصاروخين الأحد قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار في غرب العراق، على ما أفاد مصدر أمني.

وبالمجمل استهدف 43 هجوماً المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، والجناحين الأمريكيين في مطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف الامريكي.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاحد الأول من هذا الشهر، إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار غربي العراق.

وفي وقت سابق أعلن التحالف الاميركي في العراق سقوط صاروخ قرب "مركز الدعم الدبلوماسي" للتحالف في العاصمة بغداد، مشيرا الى ان الصاروخ لم يوقع اي إصابات.