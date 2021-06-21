قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم

هنات قيادات في المقاومة الفلسطينية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وشعبا، بإنجاز الانتخابات الرئاسية، وفوز السيد إيراهيم رئيسي بمنصب الرئيس الثامن لإيران.

وكالة تبناك الإخبارية_ هنأ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أهنئ الشعب الإيراني وقائد الثورة الإسلامية في إيران، بنجاح التجربة الديمقراطية والانتخابات الإيرانية مؤخرا، كما هنأ السيد الرئيس إبراهيم رئيسي بنيل ثقة الشعب الإيراني.

و جدد البطش إدانة الحركة لموقف الأمين العام المتحدة بعدم إدراج "إسرائيل" في أو جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن قوائم العار لمنتهكي حقوق الأطفال، وسأل "إذا لم تضم القائمة السوداء الجيش الصهيوني فمن تضم؟"

بدوره القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر رأى في انتخاب السيد رئيسي دعما وإسنادا حقيقيا لمحور المقاومة "ونحن ثقتنا عالية وكبيرة جدا بأن تواصل إيران الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية، وهذا الانتخاب هو تأكيد لهذا الخيار".

وقال القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز إن انتخاب السيد رئيسي "رسخ جبهة المقاومة التي تنتصر دائما في كل الجبهات والمحاور".