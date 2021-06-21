دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما

بحث رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اليوم مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي والوفد المرافق له سبل تفعيل وتعزيز صيغ التعاون الثنائي بين البلدين.

وكالة تبناك الإخبارية_ كما بحث المسؤولان اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمزيد من التنسيق المشترك في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني وإنشاء شركات مشتركة متخصصة بالتصنيع الزراعي والنقل البري إضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بموضوع الأمن المائي للبلدين بما يحفظ حقوقهما وفق القوانين الدولية.

كما تناولت المباحثات إيجاد السبل الكفيلة لتبادل البضائع والسلع وتسهيل حركة نقلها لتأمين احتياجات السوقين السورية والعراقية من مختلف المواد والتعاون في مجال البحث العلمي لتطوير الزراعة في البلدين واختيار زراعات مناسبة لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري بالتنسيق والتعاون مع “أكساد” كذلك تفعيل الزيارات المتبادلة للمختصين لدفع التعاون الثنائي إلى الأمام على الصعد كافة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة السورية ورغبتها في توسيع وتطوير مجالات التعاون المشترك مع العراق في شتى المجالات ولا سيما التجارة البينية ومقايضة السلع والمواد والمنتجات الاستراتيجية والنقل البري والاستثمار وإنشاء شركات مشتركة في مجال الإنتاج والتسويق الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.