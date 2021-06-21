النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۸مشاهدات
‍ پ

الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل

من المقرر أن تجري الانتخابات العراقية المقبلة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل، بعد أن شرّع البرلمان العراقي جميع القوانين اللازمة لإجرائها، فيما وفرت الحكومة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كل مقومات حصولها، مؤكدة أنها تعمل على "ضمان نزاهتها وتوفير الأمن والاستقرار للناخبين العراقيين."
رمز الخبر: ۵۳۱۳۹
تأريخ النشر: 21 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بهذا الصدد، قال رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي أن "البلد لا يتحمل استمرار الازمات، وليس هناك فرصة للتغيير الا عبر الانتخابات،" مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها "وقد أجمعنا مع قوى اننا لا نقبل بتأجيلها."

وجرت آخر إنتخابات برلمانية عراقية في أيار مايو عام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر تشرين الاول اكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبد المهدي على الاستقالة، طالبت باجراء انتخابات مبكرة تحت مراقبة دولية.

وتوفير البيئة الملائمة للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي حدد موعدها في تشرين الأول اكتوبر المقبل تعد ضرورة ملحة أمام المواطن الذي يسعى للتغيير وتحسين الأوضاع وحل الأزمات التي تمر بها البلاد.

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد أكثر من 8200 مركز اقتراح للانتخابات المقبلة المقررة في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل.

وذكرت في بيان اليوم أن مجلس المفوضين في المفوضية صادق على عملية الانتشار النهائية بواقع 8273 مركز اقتراع تضم بمجموعها 55041 محطة اقتراع.

وأشار البيان إلى أن كل محطة مخصصة لـ 450 ناخبا كحد أقصى.

وأكدت المفوضية أنها تحرص كل الحرص على نزاهة العملية الانتخابية باتخاذ السبل اللازمة لإنجاحها.

وأوضح البيان أن المفوضية مستمرة باستقبال الإجابات الواردة من جهات التحقق من أهلية المرشح والتأكد من عدم انتسابه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار اللازم بذلك.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البابا فرنسيس يضم صوته إلى نداء أساقفة ميانمار لفتح ممرات إنسانية للنازحين
مبعوث الاتحاد الاوروبي يعلن عن تقدم المفاوضات النووية مع إيران
خلال وقفة أمام سجن عوفر.. زوجة الاسير خضر عدنان تُحذر من تمديد الاحتلال اعتقاله
عراقجي: وثائق الاتفاق النووي شبه جاهزة
أقبل بما تقبل به أنت لنفسك وهذا آخر كلام لي بالحكومة
أمريكا: لا تزال هناك خلافات حول قضايا رئيسية في محادثات إيران النووية
ايران ترسل شحنة مساعدات انسانية الى الهند
اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا ستدخل الاسواق العالمية قريباً
بعد فوز رئيسي في الإنتخابات .. مؤشر بورصة طهران يرتفع 1689 نقطة
اميركا تسحب منظوماتها الدفاعية فجأة من السعودية والعراق والاردن
البيت الأبيض يهدد الصين بالعزلة
قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية
کاتب یمني: فضيحة "الأمم المتحدة".. أطفالُنا الشهداء بلا قتلة
ظريف واوغلو واتمر يؤكدون على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام بافغانستان
رئيس وزراء الهند يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
أرمينيا ..انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة وباشينيان أول المقترعين
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان