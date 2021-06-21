بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم

وصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، انتخاب الرئيس الايراني الجديد السيد ابراهيم رئيسي بأنه "جرس إنذار أخير" للعالم.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال بينت في إفادة أمام حكومته الجديدة، بشأن انتخاب رئيسي، إن "القوى العالمية ينبغي أن تعيد النظر في المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي."

وفي وقت سابق أمس، هاجمت تل أبيب الرئيس الإيراني الجديد، معتبرة أنه أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "بعد أن حدد القائد الأعلى (الامام علي الخامنئي) عمليا للجمهور الإيراني، الشخص الذي يستطيع انتخابه، أقل من 50% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت انتخبوا الرئيس الأكثر تطرفا".

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أمس السبت خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات بأغلبية الأصوات بحصوله على 17 مليونا و950 ألف صوت، بنسبة 62 بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8 بالمائة.