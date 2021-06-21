النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۵مشاهدات
‍ پ

رئيس وزراء قطر: أول انتخابات لمجلس الشورى في تشرين الأول/أكتوبر وستكون نزيهة

أكد رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد، عزم قيادة بلاده على أن تتم انتخابات مجلس الشورى في تشرين الاول أكتوبر المقبل وفق إجراءات نزيهة وشفافة.
رمز الخبر: ۵۳۱۳۵
تأريخ النشر: 21 June 2021

وخلال حوار شامل أجراه مع رؤساء الصحافة القطرية، قال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب، على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية.

وأضاف خالد بن خليفة أن الحكومة وضعت سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات.

وتابع: "دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص"، مشيرا إلى أن هذا الحياد يشمل الإعلام، وذلك من خلال "إتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع".

ونوه رئيس الوزراء بما جاء في خطاب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الثالث من نوفمبر الماضي، والذي أكد فيه أن "الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل".

ويوم الاثنين الماضي، وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى بعد أن أقرته الحكومة القطرية، في مايو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء أول انتخابات للمجلس في أكتوبر القادم.

ويتضمن مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين، وإجراءات قيد الناخبين في الكشوف، وطريقة إجراء الانتخابات.

وطبقا للقانون الحالي، يعين أمير قطر أعضاء مجلس الشورى، وهم 45، وللمرة الأولى تم تعيين أربع سيدات في المجلس.

وفي 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم للدولة الخليجية.

ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
البابا فرنسيس يضم صوته إلى نداء أساقفة ميانمار لفتح ممرات إنسانية للنازحين
مبعوث الاتحاد الاوروبي يعلن عن تقدم المفاوضات النووية مع إيران
خلال وقفة أمام سجن عوفر.. زوجة الاسير خضر عدنان تُحذر من تمديد الاحتلال اعتقاله
عراقجي: وثائق الاتفاق النووي شبه جاهزة
أقبل بما تقبل به أنت لنفسك وهذا آخر كلام لي بالحكومة
أمريكا: لا تزال هناك خلافات حول قضايا رئيسية في محادثات إيران النووية
ايران ترسل شحنة مساعدات انسانية الى الهند
اللقاحات الايرانية المضادة لكورونا ستدخل الاسواق العالمية قريباً
بعد فوز رئيسي في الإنتخابات .. مؤشر بورصة طهران يرتفع 1689 نقطة
اميركا تسحب منظوماتها الدفاعية فجأة من السعودية والعراق والاردن
البيت الأبيض يهدد الصين بالعزلة
قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمیركية
کاتب یمني: فضيحة "الأمم المتحدة".. أطفالُنا الشهداء بلا قتلة
ظريف واوغلو واتمر يؤكدون على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام بافغانستان
رئيس وزراء الهند يهنئ آية الله رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
أرمينيا ..انطلاق الانتخابات البرلمانية المبكرة وباشينيان أول المقترعين
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان