ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي

نشر ناشطون فيديو لصاروخ باليستي استهدف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية في الساعات الأولى من صباح الأحد، بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن أي جهة يتبنى الاستهداف.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الناشطون أن هذا الفيديو يوضح استهداف القاعدة الجوية في منطقة العرفاء بالطايف بصاروخ باليستي.

تعداد بازدید : 26 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_64878" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/53134/64878?width=400&height=300"></script></div>

وفي وقت سابق، كشف برنامج رصد حركة الطائرات بان طائرة سعودية عادت إلى مطار جدة بعد تعذر هبوطها في ‫مطار جيزان.

وكشف البرنامج بأن طائرات أخرى واجهت صعوبة في الهبوط جراء القصف الجوي اليمني بطائرات مُسيرة على جنوب السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت أنها اعترضت ست طائرات مُسيرة أطلقت من اليمن على أهداف متفرقة من جنوب المملكة، ليرتفع عدد الطائرات المسيرة التي قالت السعودية إنها اعترضتها إلى 17 طائرة خلال اقل من 24 ساعة.