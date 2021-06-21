سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب

القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس أميركية من نوع "سكان إيغل-Scan Eagle" خلال تحليقها في أجواء مدينة مأرب.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس أميركية نوع "سكان إيغل-Scan Eagle"، بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء "قيامها بأعمال عدائية" في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأشار سريع إلى أن عدسة الإعلام الحربي وثقت العملية، وأن مشاهد الاستهداف وحطام الطائرة ستُبثّ في وقت لاحق.

وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تألوا جهداً في القيام بمسؤولياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية".

وكان سريع قد أعلن أمس السبت مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية، بطائرة مُسيرة مفخخة.

وتتواصل المواجهات العنيفة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي في الجبهات الشرقية لمديرية صرواح القريبة من مدينة مأرب غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن، وشنت مقاتلات التحالف السعودي خلال الساعات الماضية 5 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مَجْزَر شمالي غرب المحافظة الغنية بالنفط.

المصدر:إعلام الحربي+الميادين