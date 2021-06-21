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أفغانستان ..نقص حاد في الأكسجين يتسبب بارتفاع كبير ومستمر في إصابات كورونا

تصارع السلطات الأفغانية من أجل التغلب على ازمة النقص الحاد في الأكسجين الناتجة عن الارتفاع الكبير والمستمر في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
رمز الخبر: ۵۳۱۳۲
تأريخ النشر: 20 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_قال رئيس الغرفة الأفغانية للصناعة والتعدين ساخي أحمد بايمان إن الأزمة "خرجت عن السيطرة" بينما تحاول مصانع إنتاج الأوكسجين العمل على قدم وساق بأقصى طاقة ممكنة لها.

وأكد بايمان أن 30 مصنعاً لإنتاج الأكسجين في البلاد أصبحت غير قادرة على الوفاء بالاحتياجات الوطنية في ظل ارتفاع الإصابات.

وتسعى أفغانستان إلى التغلب على الأزمة بإنشاء حقول إنتاج جديدة في عشرة أقاليم شهدت تسجيل حوالي 65% من الإصابات بكوفيد-19.

وتسلمت أفغانستان السبت 900 أسطوانة أكسجين من إيران التي وعدت بتزويد كابول بـ3,800 أسطوانة خلال الأيام القادمة.

كذلك نفذ المخزون الأفغاني من الأسطوانات الفارغة مما توجب إرسال جارتها أوزبكستان ألف أسطوانة فارغة الأسبوع الماضي.

ومع ندرة الإنتاج الحكومي للأوكسجين، بلغ سعر ملء الأسطوانة الواحدة 50 دولارا أمريكياُ في الأسواق الخاصة.

وارتفع المعدل اليومي للإصابات بكوفيد-19 في أفغانستان من 1,500 حالة يومية في نهاية الشهر الماضي إلى 2,300 حالة يومياً هذا الأسبوع.

وسجلت أفغانستان أكثر من 101 ألف إصابة بالفيروس و4,122 حالة وفاة جراءه منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

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