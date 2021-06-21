النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۴مشاهدات
‍ پ

كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458

بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن أكثر من 178.08 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.
رمز الخبر: ۵۳۱۳۱
تأريخ النشر: 20 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
- الولايات المتحدة: 601496 وفاة 33694665 إصابة.
- الهند: 385137 وفاة 29823546 إصابة.
- البرازيل: 500800 وفاة 17801462 إصابة.
- فرنسا: 110702 وفاة 5752130 إصابة.
- تركيا: 49071 وفاة 5359728 إصابة.
- روسيا: 288437 وفاة 5299215 إصابة.
- المملكة المتحدة: 127956 وفاة 4610893 إصابة.
- إيطاليا: 127225 وفاة 4250902 إصابة.
- الأرجنتين: 88247 وفاة 4242763 إصابة.
- كولومبيا: 98746 وفاة 3888614 إصابة.

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
25 - العراق: 16834 وفاة 1279697 إصابة.
35 ‬‬‬‬- الأردن: 9647 وفاة 745667 إصابة.
41 - الإمارات: 1747 وفاة 608070 إصابة.
‭42‬ - لبنان: 7815 وفاة 543267 إصابة.
43‭‬ - المغرب: 9233 وفاة 525924 إصابة.
44 - السعودية: 7650 وفاة 471959 إصابة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
كتلة الوفاء للمقاومة: حلول الازمة الحكومية تحتاج دائما الى التفاهم
تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات
طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين فلسطينيين في قرية بيتا ليلاً
اليوم العالمي للّاجئين... 60 عاماً و82.4 مليون لاجئ
السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا
بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن
صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما
قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم
دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما
الدبيبة يعلن وصل شرق البلاد بغربها: سنطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب
الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل
بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان
امير الكويت يهنئ رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
عضو ناد إسرائيلي يخدع محمد صلاح في دبي