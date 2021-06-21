كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458

بيّنت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن أكثر من 178.08 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.

وكالة تبناك الإخبارية_ تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

- الولايات المتحدة: 601496 وفاة 33694665 إصابة.

- الهند: 385137 وفاة 29823546 إصابة.

- البرازيل: 500800 وفاة 17801462 إصابة.

- فرنسا: 110702 وفاة 5752130 إصابة.

- تركيا: 49071 وفاة 5359728 إصابة.

- روسيا: 288437 وفاة 5299215 إصابة.

- المملكة المتحدة: 127956 وفاة 4610893 إصابة.

- إيطاليا: 127225 وفاة 4250902 إصابة.

- الأرجنتين: 88247 وفاة 4242763 إصابة.

- كولومبيا: 98746 وفاة 3888614 إصابة.

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

25 - العراق: 16834 وفاة 1279697 إصابة.

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9647 وفاة 745667 إصابة.

41 - الإمارات: 1747 وفاة 608070 إصابة.

‭42‬ - لبنان: 7815 وفاة 543267 إصابة.

43‭‬ - المغرب: 9233 وفاة 525924 إصابة.

44 - السعودية: 7650 وفاة 471959 إصابة.