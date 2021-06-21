الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا

تودع الهند "السيخ الطائر" ميلكا سينغ، الرياضي الأسطوري في البلاد، الذي رحل الجمعة عن سن 91 عاما.

وكالة تبناك الإخبارية_ توفي ميلكا سينغ، أحد نجوم الرياضة الأوائل في الهند وعداء آيس الذي تغلب على مأساة الطفولة ليصبح أكثر الرياضيين شهرة في البلاد، عن عمر يناهز 91 عاما.

ورحل سينغ، الحاصل على الميدالية الذهبية أربع مرات في الألعاب الآسيوية ولقب "الطائر السيخ"، في مستشفى في مدينة شانديغار شمال الهند في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكانت زوجته نيرمال كور، كابتن سابق للكرة الطائرة، قد توفيت متأثرة بالفيروس قبل أيام فقط. كانت تبلغ من العمر 85 عامًا.

وقالت عائلة سينغ في بيان "لقد قاتل بشدة ولكن الله له سبله".

كان سينغ أول رياضي هندي يفوز بميدالية ذهبية في دورة ألعاب الكومنولث في سباق 400 متر في عام 1958. وغاب عن الميدالية الأولمبية بفارق ضئيل، حيث احتل المركز الرابع في نهائي 400 متر في ألعاب روما عام 1960.

مثل سينغ الهند في الأولمبياد في أعوام 1956 و 1960 و 1964.

وترك رياضي سباقات المضمار والميدان الهندي السابق ميلكا سينغ، الذي أثبتت إصابته بالفيروس لأول مرة في 20 أيار/ مايو، ثلاث فتيات وابن واحد.

وقال ساشين تيندولكار، أيقونة لعبة الكريكيت، إن إرث سينغ سيستمر. وكتب على تويتر "ارقد بسلام" ميلكا سينغ جي "السيخ الطائر"، وتابع: "لقد ترك موتك فراغًا عميقًا في قلب كل هندي اليوم، لكنك ستستمر في إلهام عدة أجيال قادمة".

وعرف سينغ طفولة صعبة، بسبب ظروف الهند السياسية والأمنية حينها، وبينما كان والده يحتضر وهو لايزال طفلا، طلب من سينغ الفرار وإلا سيُقتل هو أيضًا في أعمال الشغب التي أعقبت التقسيم والتي اجتاحت شبه القارة الهندية.

ركض سينغ لينجو بحياته واستقل قطارًا مع لاجئين آخرين. ويعتقد أن أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في الاضطرابات الطائفية الدموية.