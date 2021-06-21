الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج

أعلن عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن الطلبات الإلكترونية لحج هذا العام تجاوزت أمس السبت، أكثر من نصف مليون طلب.

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار عبد الفتاح مشاط إلى أن إعلان نتائج الفرز للحجاج سيكون في 15 من شهر ذي القعدة الهجري الجاري (25 حزيران يونيو الجاري)، وأن الأولوية ستكون للمحصنين ضد فيروس كورونا بالجرعتين من اللقاح المضاد لهذا الفيروس، ومن لم يسبق له الحج".

كما أوضح نائب وزير الحج والعمرة قائلا: "من بداية الشهر بدأنا من خلال البوابة الإلكترونية في استقبال الطلبات التي ستستمر حتى 13 من شهر ذي القعدة الجاري (23 حزيران يونيو)، وأن يوم 14 ذي القعدة سيتم الفرز، بينما سيتم إعلان النتائج يوم 15 من هذا الشهر (25 حزيران يونيو الجاري)، مؤكدا أن "هناك فريقا متخصصا لقياس خدمة ضيوف الرحمن، ومن يخالف سيكون عرضة للمساءلة".