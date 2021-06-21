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بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
احتفل انصار آیة الله السید ابراهیم رئیسي، مساء السبت في عدة اماكن بالعاصمة طهران بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران.
رمز الخبر:
۵۳۱۲۴
تأريخ النشر:
20 June 2021
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