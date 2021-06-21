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هيئة علماء بيروت هنأت الشعب الإيراني بفوز رئيسي

وتقدمت الهيئة "بالتهنئة والتبريك من الشعب الإيراني العزيز ومن قادة الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسها سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي بفوز رئيسي رئيسا للبلاد" ...
رمز الخبر: ۵۳۱۲۲
تأريخ النشر: 20 June 2021

هنأت “هيئة علماء بيروت” الشعب الإيراني بفوز إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد، واعتبرت في بيان، ان “الشعب الإيراني أثبت مرة أخرى بمختلف فئاته وأطيافه حضوره الدائم في كل الميادين وفي ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبرى إذ يواجه أعتى دول الاستكبار في هذا العصر.

و قالت هيئة علماء بيروت في بيانها "كما أثبت وعيه المتميز بإقباله الكثيف على صناديق الاقتراع رغم الافتراءات والدعايات الكاذبة والمخالفة لكل الوقائع على الأرض، داحضا كل أشكال المحاولات البائسة واليائسة في ثنيه عن خوض هذا العرس الانتخابي الديمقراطي الفريد في المنطقة، بالأخص ممن لا يفقهون حرفا من معنى حرية التعبير، وتداول السلطة، ليؤكد للعدو وللصديق، ولاءه التام لنظام الجمهورية الإسلامية التي اختار، ووقوفه الى جانب دولته التي تسعى ليكون شعبها سيدا حرا وكريما ومقتدرا ومتقدما في شتى المجالات والتخصصات العلمية والفكرية".

وتقدمت الهيئة "بالتهنئة والتبريك من الشعب الإيراني العزيز ومن قادة الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسها سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي بفوز رئيسي رئيسا للبلاد"، راجية الله "التوفيق والتقدم في السير قدما في إكمال مسيرة العزة والمنعة والانتصار".

المصدر: قناة المنار

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