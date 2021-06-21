عضو ناد إسرائيلي يخدع محمد صلاح في دبي

وأوضحت الصحيفة أن الماسي أخبر محمد صلاح أنه سائح من كولومبيا، وليس "إسرائيل"، مشيرة إلى أن محمد صلاح لم يكن يعلم أن الشخص الذي يلتقط الصور معه، إسرائيلي.

كشفت تقارير صحافية صهيونية تفاصيل صورة نجم فريق ليفربول محمد صلاح مع أحد أعضاء نادي “بيتار القدس” الإسرائيلي في الإمارات، والتي أثارت موجه غضب على مواقع التواصل الإجتماعي.

وذكرت صحيفة "وان" الإسرائيلية أن موشيه الماسي، مساعد مئير حروش المدير الاقتصادي لنادي بيتار القدس، قد التقى بمحمد صلاح خلال قضاء الأخير لعطلته الصيفية في الإمارات.

وأوضحت الصحيفة أن الماسي أخبر محمد صلاح أنه سائح من كولومبيا، وليس "إسرائيل"، مشيرة إلى أن محمد صلاح لم يكن يعلم أن الشخص الذي يلتقط الصور معه، إسرائيلي.

وسبق لمحمد صلاح أن انتقد تصرفات الكيان الصهيوني ضد أهالي فلسطين، بعد التصعيد الإسرائيلي العنيف في شهر مايو الماضي الذي أسقط مئات الشهداء.

المصدر: القدس العربي