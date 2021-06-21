النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۹مشاهدات
‍ پ

برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران

نُجدد تبريكاتنا وتهانينا بفوز فخامتكم في الانتخابات ونتطلعُ كثيراً من خلالكم إلى المستقبل المزدهر الذي نتمناه لشعوبنا وبلداننا.
رمز الخبر: ۵۳۱۱۹
تأريخ النشر: 20 June 2021

هنأ رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم السبت إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال صالح حسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) : " نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران"، مشيرا الى أن " لإيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف".

و في ما يلي نص البرقية:

فخامة الدكتور السيد ابراهيم رئيسي، الرئيس المُنتخب للجمهورية الإسلامية في إيران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقدمُ إليكم بالتهاني والتبريكات الصادقة بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران. ونتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار.

إننا في العراق نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها الذي تربطه بشعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ، أن للجمهورية الإسلامية في إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام منطقتنا التي تكتنفها الصراعات والأزمات. وأتذكرُ لقاؤنا خلال زيارتكم الأخيرة إلى بغداد وما لمّسناه من فخامتكم من الحرص والاهتمام بهذه بالعلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا.

إن المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء وتغليب لغة الحوار والتواصل، والنظر بجدية إلى مصالح شعوبنا المترابطة وتعزيزها عبر إرساء الأمن والاستقرار والسلام واحترام السيادة.

إن تاريخ الأمم يُكتب بالمواقف الشجاعة والساعية لما فيه خير الإنسانية، فهو مصداق لقوله تعالى: " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ".

ونحن على ثقة كبيرة بحرصكم وتفانيكم في تطوير العلاقات وتمتينها بالمصالح المشتركة لشعبيّنا ولما فيها الخير لكل المنطقة.

نُجدد تبريكاتنا وتهانينا بفوز فخامتكم في الانتخابات ونتطلعُ كثيراً من خلالكم إلى المستقبل المزدهر الذي نتمناه لشعوبنا وبلداننا.

انعم الله بالخير والرفاه للجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وقيادة وحكومة، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد.

المصدر: وكالة الانباء العراقية

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
كتلة الوفاء للمقاومة: حلول الازمة الحكومية تحتاج دائما الى التفاهم
تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات
طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين فلسطينيين في قرية بيتا ليلاً
اليوم العالمي للّاجئين... 60 عاماً و82.4 مليون لاجئ
السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا
بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن
صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما
قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم
دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما
الدبيبة يعلن وصل شرق البلاد بغربها: سنطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب
الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل
بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان
امير الكويت يهنئ رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
عضو ناد إسرائيلي يخدع محمد صلاح في دبي