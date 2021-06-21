نبيه بري يهنئ الإمام الخامنئي والسيد رئيسي على إنجاز إستحقاق الانتخابات الرئاسية

كما ارسل الرئيس بري برقية تهنئة مماثلة للسيد ابراهيم رئيسي هنأه فيها على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

بعث رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" برقيات الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، والسيد ابراهيم رئيسي، مهنئا إستحقاق الانتخابات الرئاسية.

أبرق رئيس مجلس النواب في لبنان الاستاذ نبيه بري إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بإنجاز الشعب الايراني إستحقاق الانتخابات الرئاسية الايرانية، لافتاً الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كما هي عظيمة في صنع صمودها ومنعتها في مواجهة الحصار وفي ثباتها في دعم ومؤازرة الشعوب والامم المستضعفة هي ايضاً عظيمة في صنع وصون خياراتها وإستحقاقاتها الدستورية .

كما ارسل الرئيس بري برقية تهنئة مماثلة للسيد ابراهيم رئيسي هنأه فيها على فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

المصدر: موقع العهد