بوتين يهنئ آية الله رئيسي لفوزه بانتخابات الرئاسة الايرانية

ان هذا الامر يلبي تماما مصالح الشعبين الروسي والايراني ويتقدم الى الامام في مسار ترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي.

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية الى آية الله ابراهيم رئيسي مهنئا لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال الرئيس بوتين في جانب من برقية التهنئة التي بعثها اليوم السبت واوردتها السفارة الايرانية في موسكو: ان العلاقات بين البلدين تحظى بصورة تقليدية بخصال الصداقة وحسن التعاون.

واعرب الرئيس الروسي عن امله بان تؤدي مهام الرئيس الايراني المنتخب في هذا المنصب الرفيع للمزيد من التعاون البناء في مختلف المجالات وكذلك التعاطي المشترك في الشؤون الدولية.

واضاف: ان هذا الامر يلبي تماما مصالح الشعبين الروسي والايراني ويتقدم الى الامام في مسار ترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي.

وتمنى الرئيس الروسي في ختام برقيته النجاح وموفور الصحة والسعادة للرئيس الايراني المنتخب.