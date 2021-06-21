امير الكويت يهنئ رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران

بعث امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح برقية الى آية الله ابراهيم رئيسي مهنئا بانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران.

وتمنى امير الكويت في برقية التهنئة النجاح للرئيس المنتخب رئيسي وللجمهورية الاسلامية الايرانية التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ورئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقيتي تهنئة منفصلتين الى رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية.

وقد فاز آية الله ابراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 13 التي جرت اول امس الجمعة بحصوله على 17 مليونا و 926 الف صوت (62 بالمائة من الاصوات) ليصبح ثامن رئيس للجمهورية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.