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الكاظمي يقول إن حكومته تسعى للوصول إلى بناء مليون وحدة ضمن مشاريعها السكنية

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت أن الحكومة تعمل على إطلاق أكثر من 10 مشاريع سكنية في العراق مشيراً إلى سعيها للوصول إلى مليون وحدة سكنية، مؤكدا أن المواطن العراقي يستحق كل الجهود التي تبذل وسيرى نتائجها قريبا.
رمز الخبر: ۵۳۱۰۸
تأريخ النشر: 20 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الكاظمي خلال كلمة أثناء زيارة مجمع بسماية السكني، وفقا لبيان مكتبه اﻹعلامي، "يسعدني أن أزور مدينة بسماية بعد ان تم إحياؤها خلال العام الماضي، وأنا هنا لأشرف على عملية التنفيذ للقرارات المتخذة والتوجيه بالإسراع فيها".

واضاف: "وفرنا خلال العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيها، بعدما كان عمل الشركة متوقفا منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة وخفضنا نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من 25% الى 10% لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في مجمع بسماية و خفضنا ايضا سعر الفائدة السنوية من نسبة 4% الى 2% دعما للمواطنين في ظل ظروف التحديات الاقتصادية الحالية".

وتابع انه "كان هناك تلكؤ كبير في المشروع بسبب عدد من القرارات والتعليمات الخاطئة والإدارة غير الصحيحة وقد صححنا المسار بعدة إجراءات، وبالفعل تشجع المواطن بشراء كل الشقق المتوفرة في المدينة و نعمل حاليا على تطوير المشروع للوصول الى هدفه وهو 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 الف منها لغاية الان"، مضيفاً "نعمل على دعم مجمع بسماية بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، منها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، وقد خصصنا المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام وعملنا ايضا على دعم مشاريع اقتصادية عدة وفرص استثمارية صغيرة للمواطنين لتفعيل عجلة الحركة الاقتصادية في مدينة بسماية".

واوضح الكاظمي: "ندعم وبشكل جاد مشاريع أخرى لغاية الوصول الى مليون وحدة سكنية على مستوى العراق كله، وصوتنا أخيرا على إنشاء مدينة الرفيل بعد رفع جميع المعوقات القانونية وغيرها، وهو جاهز للانطلاق”، مؤكدا أن “العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة".

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