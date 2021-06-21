جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال المغربي

شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي اليوم السبت، هجومات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب البلاغ العسكري رقم 220 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني.