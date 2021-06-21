جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ هجومات جديدة ضد جنود الاحتلال المغربي

وكالة تبناك الإخبارية_ قد استهدفت هذه الهجومات تخندقات قوات الاحتلال في المواقع التالية :
- قصف مركزاستهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.
- قصف عنيف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة سبخة العكرين بقطاع السمارة.
- قصف مكثف استهدف قوات الاحتلال بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.
- قصف مركز ضد تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس لكطيطيرة بقطاع حوزة.
وتتواصل هجومات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.