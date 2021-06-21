السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا

وكالة تبناك الإخبارية_ بارك السيد نصر الله للسيد رئيسي "الفوز الكبير بثقة الشعب العظيم وانتخابكم رئيساً في مرحلة حساسة ومصيرية من تاريخ إيران والمنطقة".

واعتبر السيد نصرالله أن "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات والصعاب والتغلب عليها من خلال رئاستكم الثورية وجهودكم المخلصة وفي ظل قيادة سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي وإرشاداته الحكيمة والملهمة".

وأضاف "لقد كنتم يا سيادة الرئيس دائماً عوناً للمظلومين والمعذبين والمستضعفين، كما كنتم داعماً للمقاومين ومحور ‏المقاومة طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات المختلفة"، مؤكداً "يتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصناً وسنداً قوياً في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

وتلقى السيد رئيسي رسائل تهنئة بفوزه من رؤساء العالم، كذلك هنئت حركتي الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية "حماس"، قائد الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعباً، بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرّئاسية.

كما باركت فصائل فلسطينية انتخاب إبراهيم رئيسا بعد الإعلان رسمياً عن فوزه، وتثمن "الدور الإيراني الكبير في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني ومقاومته".