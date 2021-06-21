النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا

أبرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مهنئاً الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي.
رمز الخبر: ۵۳۱۰۵
تأريخ النشر: 20 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بارك السيد نصر الله للسيد رئيسي "الفوز الكبير بثقة الشعب العظيم وانتخابكم رئيساً في مرحلة حساسة ومصيرية من تاريخ إيران والمنطقة".

واعتبر السيد نصرالله أن "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات والصعاب والتغلب عليها من خلال رئاستكم الثورية وجهودكم المخلصة وفي ظل قيادة سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي وإرشاداته الحكيمة والملهمة".

وأضاف "لقد كنتم يا سيادة الرئيس دائماً عوناً للمظلومين والمعذبين والمستضعفين، كما كنتم داعماً للمقاومين ومحور ‏المقاومة طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات المختلفة"، مؤكداً "يتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصناً وسنداً قوياً في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

وتلقى السيد رئيسي رسائل تهنئة بفوزه من رؤساء العالم، كذلك هنئت حركتي الجهاد الإسلامي والمقاومة الإسلامية "حماس"، قائد الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعباً، بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرّئاسية.

كما باركت فصائل فلسطينية انتخاب إبراهيم رئيسا بعد الإعلان رسمياً عن فوزه، وتثمن "الدور الإيراني الكبير في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني ومقاومته".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
كتلة الوفاء للمقاومة: حلول الازمة الحكومية تحتاج دائما الى التفاهم
تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات
طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين فلسطينيين في قرية بيتا ليلاً
اليوم العالمي للّاجئين... 60 عاماً و82.4 مليون لاجئ
السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا
بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن
صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما
قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم
دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما
الدبيبة يعلن وصل شرق البلاد بغربها: سنطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب
الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل
بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان
امير الكويت يهنئ رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
عضو ناد إسرائيلي يخدع محمد صلاح في دبي