النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۶مشاهدات
‍ پ

إصابة فلسطينيين وجندي إسرائيلي وإحراق آليات إسرائيلية في دير الأسد بالداخل المحتل

أصيب شابان فلسطينيان وجندي إسرائيلي كما أحرقت عدد من مركبات الاحتلال العسكرية خلال مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة اندلعت مساء اليوم السبت في بلدة دير الأسد بالداخل الفلسطيني المحتل.
رمز الخبر: ۵۳۱۰۱
تأريخ النشر: 19 June 2021

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حفل زفاف أقيم في البلدة وأطلقت الرصاص على المواطنين الذي ردوا بالمثل مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة.

ووصفت مصادر طبية حالة إحدى الإصابات بالحرجة، وهي لشاب في الثلاثينيّات من عمره، ونقل إلى مشفى نهاريا لتلقي العلاج.

وخلال المواجهات أُضرمت النار في مركبتين لقوات الاحتلال التي استدعت تعزيزات عسكرية للبلدة.

وأظهرت لقطات مصورة التهام النيران لآليات الاحتلال وهروب جندي مصاب في رأسه من البلدة.

وتقع قرية دير الأسد في شمالي فلسطين المحتلة على سفح جبل المغر الواقع في الجليل الأعلى.

وسبق أن شاركت دير الأسد في هبة الكرامة نصرة للقدس وحي الشيخ جراح ودعماً للمقاومة في غزة. وشهدت البلدة مظاهرات غاضبة بمشاركة المئات من الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية.

وتجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين في الداخل المحتل ألفي حالة اعتقال على خلفية الهبة الشعبية العارمة التي شكلت صدمة للاحتلال وأجبر المستوطنون خلالها على الهروب من بعض المدن المحتلة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
كتلة الوفاء للمقاومة: حلول الازمة الحكومية تحتاج دائما الى التفاهم
تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات
طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين فلسطينيين في قرية بيتا ليلاً
اليوم العالمي للّاجئين... 60 عاماً و82.4 مليون لاجئ
السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا
بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن
صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما
قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم
دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما
الدبيبة يعلن وصل شرق البلاد بغربها: سنطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب
الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل
بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان
امير الكويت يهنئ رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
أفغانستان ..نقص حاد في الأكسجين يتسبب بارتفاع كبير ومستمر في إصابات كورونا