ظريف: مستعد منذ الغد لإرسال سفير إلى الرياض لكن ذلك يتوقف عليها

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أنه "مستعد منذ الغد لإرسال سفير إلى الرياض"، مشيرا إلى أن "ذلك يتوقف عليها".

وكالة تبناك الإخبارية_ قال محمد جواد ظريف: "أجرينا ثلاث جولات حوار مع السعودية في بغداد وهي الان بانتظار نتائج الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: خضنا المفاوضات مع الرياض بممثل عن مجلس الأمن القومي، وأوجدنا توجها أن هناك قرارا سياسيا بالحوار، ولا ينحصر بالحكومة الحالية".

وكانت الخارجية الإيرانية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن "المباحثات مع السعودية لا تزال متواصلة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية"، مؤكدة أن "طهران ترحب بالحوار مع كافة دول الجوار، والسعودية ليست مستثناة".

وأضافت: "نؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل مشكلات المنطقة، وعلينا أن ننتظر النتائج العملية لمباحثاتنا مع السعودية".