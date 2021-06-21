لتكوين قوة صناعية كبيرة في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين دمشق وبغداد

قال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز خباز خلال زيارته ووفد رسمي عراقي إلى محافظة حلب شمال سوريا إن العراق يسعى لإيجاد فرص حقيقية للتعاون والشراكة ونقل الخبرات بين البلدين، ويحاول تكوين قوة صناعية كبيرة في المنطقة.

وكالة تبناك الإخبارية_ في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع صناعيي حلب، أكد الوزير خباز إن الوفد العراقي الزائر لسوريا من أولوياته هي "نقل معاناة رجال الأعمال السوريين إلى حكومة بغداد لا سيما المتعلقة بأمور النقل والتبادل التجاري ومنح السمات لرجال الأعمال السوريين، لتذليلها وحلّ ما يمكن منها للوصول إلى تسهيلات قادرة على النهوض بمصانع البلدين."

وطرح الوزير العراقي، خلال مشاوراته مع المعنيين بالقطاع الصناعي السوري من القطاعين الحكومي والخاص في مقر عرفة صناعة حلب، فكرة لإقامة إقليم صناعي يمكن أن يشكل قوة اقتصادية وصناعية في المنطقة مكونة من دول الجوار، وقادرة على استيعاب كل احتياجات المنطقة وتوفير في المستقبل الاكتفاء الذاتي من الناحيتين الصناعية والاقتصادية."