الجهاد الاسلامي: الجمهورية الاسلامية عبرت اختبار الانتخابات مرة جديدة بسلام وثقة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة أبو عبد الله، أن الجمهورية الاسلامية في ايران تعبر مرة جديدة اختبار الانتخابات الرئاسية بسلام وثقة.

وكالة تبناك الإخبارية_أضاف ابو عبد الله في بيان حول الانتخابات الرئاسية الايرانية، اليوم السبت، "بالأمس اختار الشعب الإيرانى الشقيق رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية فى انتخابات لم تنقطع منذ انتصار الثورة الإسلامية".

وتابع قائلاً: "رغم كل المؤامرات والحملات الخبيثة الموجهة و التى قادتها أجهزة استخبارات عالمية والمئات من وسائل الإعلام المدعومة من أنظمة مشبوهة تدور في فلك أعداء الامة، لاستهداف الداخل الايرانى، إلا أن الشعب الايرانى العريق والحى والمتمسك بقيم الثورة الإسلامية، كان وما زال عصيّاً على التطويع، حيث شارك بشكل واسع فى هذه الانتخابات لاختيار رئيس للجمهورية الإسلامية، وهذا يؤشر على حيوية وقوة الإرادة الشعبية وصلابة المؤسسات فى الجمهورية الإسلامية التى حافظت على خط الثورة بثبات كبير فى كل المحطات والمنعطفات التاريخية".

وتابع: "مجددًا يُدهش الشعب الايرانى العالم بعنفوانه وانتمائه وتمسكه بمنهج الثورة ونظامها".

وبارك أبو عبد الله للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هذا الإنجاز الكبير الذى عزز حضور الثورة ومكانتها في إيران والعالم، ونثمن دور الجمهورية الإسلامية فى دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.