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وزير الدفاع يعلن "تحييد 18 ألف إرهابي" منذ 2015

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، "تحييد 18 ألفا و196 إرهابيا" خلال الأعوام الستة الأخيرة.
رمز الخبر: ۵۳۰۹۳
تأريخ النشر: 19 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_جاء ذلك في تصريحات على متن سفينة "قنالي أدا" التي شهدت الجمعة اختبار إطلاق أول صاروخ "أطمجه" مضاد للسفن، خرج من خط الإنتاج التسلسلي.

وعقب إشرافه رفقة قادة الجيش على الاختبار، تطرق الوزير أكار إلى عمليات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني - تعتبره تركيا تنظيماً إرهابياً -، مؤكدا عزم بلاده على "القضاء على الإرهاب بشكل تام."

ولفت إلى أن القوات التركية ستواصل عملياتها ضد الحزب شمالي العراق "حتى تحييد آخر إرهابي."

وأفاد بأن القوات التركية "حيّدت 18 ألفا و196 إرهابيا منذ 24 يوليو 2015، حيث تكثفت عمليات مكافحة الإرهاب منذ ذلك التاريخ".

وفيما يخص تجربة إطلاق صاروخ "أطمجه"، أكد أكار أن الاختبار جرى بنجاح.

ونوه بأن نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية تجاوزت 70 بالمئة.

و "أطمجه" تعني بالتركية الصقر، وهو أول صاروخ كروز بحري تركي، من إنتاج شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية.

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