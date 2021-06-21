النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۲۰مشاهدات
‍ پ

الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 19-06-2021

رمز الخبر: ۵۳۰۸۶
تأريخ النشر: 19 June 2021

احداث :

القناة 7 : إصابة عضو الكنيست إيتمار بن غفير في حادث سير في الجليل ، وقد طلب منه عدم الذهاب إلى المستشفى حتى يحضر تصويت الكنيست على تنصيب الحكومة الجديدة .

صراخ داخل الكنيست الصهيوني خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة

والاه : حماس تتوعد في حال جرت مسيرة الأعلام بالقدس

القناة 12 : حركة حماس تطلق صاروخا تجريبيا بإتجاه البحر في إطار تحسين وتعزيز قدراتها العسكرية .

والاه : فرقة غزة : حوالي 20 بالونا تسببت باندلاع حرائق في غلاف غزة ، بالإضافة إلى ذلك هناك مركزان للتظاهرات العنيفة على حدود غزة ، وقوات الجيش تحاول تفريقهم

مصادر عبرية : تغيير مسارات الطائرات في مطار مطار بن غوريون .

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي : تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله

الإعلام العبري : في أعقاب الحرائق المندلعة بمنطقة سدوت هنیچل بسبب البالونات الحارقة تقرر تعليق الدوام في المدارس ليوم واحد .

القناة 13 : دبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت نقطة عسكرية في جنوب سوريا .

مفزاكي راعم : حماس تطلق النار باتجاه طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق في أجواء شمال قطاع غزة .

مواقف وآراء

إذاعة الجنوب : لا أحد يعلم كم سيستغرق من الوقت حتى تخرج عائلة نتنياهو من المقر الرئاسي .

معاريف : بينت سيعارض بشدة عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران .

القناة 13 : نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام : من المستحيل تشكيل حكومة بمثل هذه الكراهية - سنسقطها بسرعة .

يديعوت : في ضوء تهدیدات حماس سيتعين على حكومة بينت لبيد مواجهة أول تحد أمني لها ( مسيرة الأعلام المتوقع تنفيذها في البلدة القديمة بالقدس ) .

مفزاکي راعم : عاموس هرئيل في تقرير لهآرتس : من المفارقات العجيبة أن الدولة الرابعة عسكرية في العالم تقف على رجل واحدة وتفكر ألف مرة من أجل مسيرة كمسيرة الاعلام .

وزير الحرب الاسرائيلي في اجتماع امني : نؤكد على ضرورة الحد من الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين

يديعوت : قفزة في الدعم الفلسطيني لحركة حماس : 77 بالمائة يعتقدون أن التنظيم انتصر في العملية العسكرية الأخيرة على غزة . روعي شارون - قناة كان من المحتمل أن رد الجيش على البالونات الحارقة التي أطلقت نحو الغلاف " لن یکون فوريا " .

اللواء احتیاط عاموس يادلين ، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية " أمان " : عملية حارس الأسوار لم تحقق الردع الكامل ، رأينا إطلاق البالونات من غزة ، نحن نفتقد لإمكانية وضع قواعد جديدة أمام غزة .

صحيفة جيروزاليم بوست : الحرب في غزة أنتهت ، لكن حماس لا تزال هي من تضع القواعد .

أفيف كوخافي : في العقد والنصف الماضيين ، أصبحت التكنولوجيا شيئا مختلفا تماما لدى حزب الله ، وصولا لعصر الصواريخ الدقيقة والصواريخ والطائرات بدون طيار وأجهزة حجب GPS والحرب الإلكترونية

إعلام العدو : الجيش الصهيوني ارسل رسالة إلى حماس عبر مصر : إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة فإن الجيش سیستهدف المطلقين .

القناة 13 : تقديرات في إسرائيل : جولة قتال أخرى مع غزة " هي أمر حتمي .

إذاعة 103 : الجنرال احتیاط " يوم توف ساميا " : إن " إسرائيل " تنجر باستمرار إلى جولات تصل لها بدون جاهزية ، وتكون نهايتها غير جيدة ، المستوى السياسي يتخبط أمام حماس .

بين مناحيم : نفتالي بينيت ! إذا كنت حقا تريد إعادة الردع فلا تكرر أخطاء نتنياهو .

يديعوت احرنوت : يدرك حزب الله جيدا نقاط الضعف على الحدود ، لذا يتعين على الحكومة الجديدة التحرك قريبا لإنشاء حاجز بري كبير ليكون جاهزا قبل الحرب القادمة في القطاع الشمالي .

القناة 12 : الولايات المتحدة الأمريكية تخصص ميزانية لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل إلى ما كان عليه قبل جولة القتال الأخيرة مع غزة .

القناة 12 : مسؤول كبير يقدر : نحن على بعد أسابيع أو أشهر قليلة من عملية عسكرية جديدة مع غزة أو على الأقل جولة قتال لعدة أيام .

القناة 12 : نتنياهو يرفض مغادرة المقر الرسمي لرئيس الحكومة وبينت يمهلة أسبوعين للمغادرة منه .

إجراءات :

بيتخون شوتیف : واشنطن بوست : عقد وزير الجيش بيني غانتس اجتماعا سرية مع ملك الأردن في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف من تدهور العلاقات بين الملك ونتنياهو .

نفتالي بينت : سندعم الاستيطان في كل المناطق وخاصة منطقة ج وسنبدأ علاقة جديدة مع العرب في الداخل .

قناة الكنيست : الجلسة الكاملة للكنيست تمنح الثقة لحكومة بينت - لابيد بتأیید 60 ومعارضة 59 .

القناة 7 : القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تنشئ وحدة استطلاع نخبوية جديدة تابعة للاحتياط تحت اسم " وحدة النحلة " لتحييد " لدغة حزب الله "

يديعوت : محاكمة نتنياهو : محامو رئيس الوزراء السابق يسعون لتأجيل جلسات استماع أخرى إلى ما بعد الأعياد " . والقضاة المسؤولين عن محاكمته رفضوا طلبا قدمه دفاعه ، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة إليه .

وسائل اعلام اسرائيلية : بوادر أزمة ديبلوماسية بين " إسرائيل " والإمارات على خلفية قرار لوزيرة البيئة .

القناة 13 : في ظل الخوف من التصعيد بالجنوب : رئيس الوزراء بينت يعقد أول لقاء له مع رئيس الأركان أفيف كوخافي .

صحيفة " يديعوت أحرنوت " : کوخافي يتوجه إلى واشنطن يوم الأحد لمناقشة مواضيع تخص إيران وغزة .

هآرتس : نتنياهو يأمر بالتخلص من وثائق سرية قبيل تسلم بينت .

إعداد:تابناك 

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
كتلة الوفاء للمقاومة: حلول الازمة الحكومية تحتاج دائما الى التفاهم
تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات
طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين فلسطينيين في قرية بيتا ليلاً
اليوم العالمي للّاجئين... 60 عاماً و82.4 مليون لاجئ
السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا
بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن
صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما
قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم
دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما
الدبيبة يعلن وصل شرق البلاد بغربها: سنطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب
الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل
بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان
امير الكويت يهنئ رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
أفغانستان ..نقص حاد في الأكسجين يتسبب بارتفاع كبير ومستمر في إصابات كورونا