الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 19-06-2021

احداث :

القناة 7 : إصابة عضو الكنيست إيتمار بن غفير في حادث سير في الجليل ، وقد طلب منه عدم الذهاب إلى المستشفى حتى يحضر تصويت الكنيست على تنصيب الحكومة الجديدة .

صراخ داخل الكنيست الصهيوني خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة

والاه : حماس تتوعد في حال جرت مسيرة الأعلام بالقدس

القناة 12 : حركة حماس تطلق صاروخا تجريبيا بإتجاه البحر في إطار تحسين وتعزيز قدراتها العسكرية .

والاه : فرقة غزة : حوالي 20 بالونا تسببت باندلاع حرائق في غلاف غزة ، بالإضافة إلى ذلك هناك مركزان للتظاهرات العنيفة على حدود غزة ، وقوات الجيش تحاول تفريقهم

مصادر عبرية : تغيير مسارات الطائرات في مطار مطار بن غوريون .

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي : تنفيذ عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من حزما قرب رام الله

الإعلام العبري : في أعقاب الحرائق المندلعة بمنطقة سدوت هنیچل بسبب البالونات الحارقة تقرر تعليق الدوام في المدارس ليوم واحد .

القناة 13 : دبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت نقطة عسكرية في جنوب سوريا .

مفزاكي راعم : حماس تطلق النار باتجاه طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق في أجواء شمال قطاع غزة .

مواقف وآراء

إذاعة الجنوب : لا أحد يعلم كم سيستغرق من الوقت حتى تخرج عائلة نتنياهو من المقر الرئاسي .

معاريف : بينت سيعارض بشدة عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران .

القناة 13 : نتنياهو في تصريح لوسائل الإعلام : من المستحيل تشكيل حكومة بمثل هذه الكراهية - سنسقطها بسرعة .

يديعوت : في ضوء تهدیدات حماس سيتعين على حكومة بينت لبيد مواجهة أول تحد أمني لها ( مسيرة الأعلام المتوقع تنفيذها في البلدة القديمة بالقدس ) .

مفزاکي راعم : عاموس هرئيل في تقرير لهآرتس : من المفارقات العجيبة أن الدولة الرابعة عسكرية في العالم تقف على رجل واحدة وتفكر ألف مرة من أجل مسيرة كمسيرة الاعلام .

وزير الحرب الاسرائيلي في اجتماع امني : نؤكد على ضرورة الحد من الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين

يديعوت : قفزة في الدعم الفلسطيني لحركة حماس : 77 بالمائة يعتقدون أن التنظيم انتصر في العملية العسكرية الأخيرة على غزة . روعي شارون - قناة كان من المحتمل أن رد الجيش على البالونات الحارقة التي أطلقت نحو الغلاف " لن یکون فوريا " .

اللواء احتیاط عاموس يادلين ، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية " أمان " : عملية حارس الأسوار لم تحقق الردع الكامل ، رأينا إطلاق البالونات من غزة ، نحن نفتقد لإمكانية وضع قواعد جديدة أمام غزة .

صحيفة جيروزاليم بوست : الحرب في غزة أنتهت ، لكن حماس لا تزال هي من تضع القواعد .

أفيف كوخافي : في العقد والنصف الماضيين ، أصبحت التكنولوجيا شيئا مختلفا تماما لدى حزب الله ، وصولا لعصر الصواريخ الدقيقة والصواريخ والطائرات بدون طيار وأجهزة حجب GPS والحرب الإلكترونية

إعلام العدو : الجيش الصهيوني ارسل رسالة إلى حماس عبر مصر : إذا استمر إطلاق البالونات الحارقة فإن الجيش سیستهدف المطلقين .

القناة 13 : تقديرات في إسرائيل : جولة قتال أخرى مع غزة " هي أمر حتمي .

إذاعة 103 : الجنرال احتیاط " يوم توف ساميا " : إن " إسرائيل " تنجر باستمرار إلى جولات تصل لها بدون جاهزية ، وتكون نهايتها غير جيدة ، المستوى السياسي يتخبط أمام حماس .

بين مناحيم : نفتالي بينيت ! إذا كنت حقا تريد إعادة الردع فلا تكرر أخطاء نتنياهو .

يديعوت احرنوت : يدرك حزب الله جيدا نقاط الضعف على الحدود ، لذا يتعين على الحكومة الجديدة التحرك قريبا لإنشاء حاجز بري كبير ليكون جاهزا قبل الحرب القادمة في القطاع الشمالي .

القناة 12 : الولايات المتحدة الأمريكية تخصص ميزانية لإعادة مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل إلى ما كان عليه قبل جولة القتال الأخيرة مع غزة .

القناة 12 : مسؤول كبير يقدر : نحن على بعد أسابيع أو أشهر قليلة من عملية عسكرية جديدة مع غزة أو على الأقل جولة قتال لعدة أيام .

القناة 12 : نتنياهو يرفض مغادرة المقر الرسمي لرئيس الحكومة وبينت يمهلة أسبوعين للمغادرة منه .

إجراءات :

بيتخون شوتیف : واشنطن بوست : عقد وزير الجيش بيني غانتس اجتماعا سرية مع ملك الأردن في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف من تدهور العلاقات بين الملك ونتنياهو .

نفتالي بينت : سندعم الاستيطان في كل المناطق وخاصة منطقة ج وسنبدأ علاقة جديدة مع العرب في الداخل .

قناة الكنيست : الجلسة الكاملة للكنيست تمنح الثقة لحكومة بينت - لابيد بتأیید 60 ومعارضة 59 .

القناة 7 : القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي تنشئ وحدة استطلاع نخبوية جديدة تابعة للاحتياط تحت اسم " وحدة النحلة " لتحييد " لدغة حزب الله "

يديعوت : محاكمة نتنياهو : محامو رئيس الوزراء السابق يسعون لتأجيل جلسات استماع أخرى إلى ما بعد الأعياد " . والقضاة المسؤولين عن محاكمته رفضوا طلبا قدمه دفاعه ، بتأجيل جلسات النقاش في قضايا الفساد الموجهة إليه .

وسائل اعلام اسرائيلية : بوادر أزمة ديبلوماسية بين " إسرائيل " والإمارات على خلفية قرار لوزيرة البيئة .

القناة 13 : في ظل الخوف من التصعيد بالجنوب : رئيس الوزراء بينت يعقد أول لقاء له مع رئيس الأركان أفيف كوخافي .

صحيفة " يديعوت أحرنوت " : کوخافي يتوجه إلى واشنطن يوم الأحد لمناقشة مواضيع تخص إيران وغزة .

هآرتس : نتنياهو يأمر بالتخلص من وثائق سرية قبيل تسلم بينت .

إعداد:تابناك