أردوغان: الأمم المتحدة فشلت في إدارة أكبر أزمة صحية في العالم

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي بسبب فشله في إدارة تداعيات جائحة كورونا وإتاحة الفرصة للتعصب القومي في توزيع اللقاحات حول العالم.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال أردوغان في كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن "المجتمع الدولي فشل في امتحان إدارة التداعيات المدمرة لجائحة كورونا، وأن الأمم المتحدة لم تتناول أكبر أزمة صحية في التاريخ على جدول أعمالها إلا بعد 100 يوم».

وشدد أردوغان على "ضرورة توفير لقاح كورونا للجميع، وقال «من المهم عدم إتاحة الفرصة للتعصب القومي في موضوع اللقاحات، لعدم تكرار الأخطاء التي وقعت أثناء جائحة كورونا».

وزعم الرئيس التركي أن حكومته ركضت لتقديم المساعدات للدول النامية، خلال فترة الوباء، مشيرًا إلى أنها أرسلت إمدادت طبية إلى 158 دولة و12 منظمة دولية.