الفياض: على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي الذي لايزال يحظى بمكانة سامية في نفوس العراقيين ومايزال يسمى بـ(المقدس)، لافتا إلى أن قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الامة له ورضا المرجعية عنه.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الفياض في كلمة القاها خلال الحفل المركزي لهيئة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الحشد الشعبي في قاعة الشهيد حيدر المياحي بمديرية الاعلام العامة، اليوم الجمعة، إن “الحشد الشعبي قدم خيرة قادته دفاعا عن العراق”.

وأضاف الفياض، أن “الحشد الشعبي يضم كل مكونات ابناء الشعب العراقي وهو يمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية”، مؤكدا بالقول: “لن نخشى على الحشد الشعبي من الأعداء والمرجفين”.

وأشار إلى أن “قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الامة له ورضا المرجعية الدينية عنه”، كاشفا في الوقت نفسه عن أن “قيادة الحشد الشعبي تخطط لأن يكون للحشد دور في البناء والاعمار”.