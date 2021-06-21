النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۳مشاهدات
‍ پ

الفياض: على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي الذي لايزال يحظى بمكانة سامية في نفوس العراقيين ومايزال يسمى بـ(المقدس)، لافتا إلى أن قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الامة له ورضا المرجعية عنه.
رمز الخبر: ۵۳۰۷۷
تأريخ النشر: 19 June 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الفياض في كلمة القاها خلال الحفل المركزي لهيئة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الحشد الشعبي في قاعة الشهيد حيدر المياحي بمديرية الاعلام العامة، اليوم الجمعة، إن “الحشد الشعبي قدم خيرة قادته دفاعا عن العراق”.

وأضاف الفياض، أن “الحشد الشعبي يضم كل مكونات ابناء الشعب العراقي وهو يمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية”، مؤكدا بالقول: “لن نخشى على الحشد الشعبي من الأعداء والمرجفين”.

وأشار إلى أن “قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الامة له ورضا المرجعية الدينية عنه”، كاشفا في الوقت نفسه عن أن “قيادة الحشد الشعبي تخطط لأن يكون للحشد دور في البناء والاعمار”.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
حريق هائل يلتهم واجهة فندق في بيروت والدفاع المدني ينجح بإخماده
كتلة الوفاء للمقاومة: حلول الازمة الحكومية تحتاج دائما الى التفاهم
تكتل بعلبك - الهرمل النيابي: لتشكيل خلية طوارىء تعالج ازمة المحروقات
طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن
قوات الاحتلال تعتدي على متظاهرين فلسطينيين في قرية بيتا ليلاً
اليوم العالمي للّاجئين... 60 عاماً و82.4 مليون لاجئ
السنوار يعد الفلسطينيين بالصلاة في الأقصى محررا
بعد أقل من أسبوع على القمة الروسية الأميركية.. سفير موسكو يعود إلى واشنطن
صاروخان على قاعدة عين الأسد في استهداف هو الثاني خلال 15 يوما
قيادات في المقاومة الفلسطينية ترى في انتخاب السيد رئيسي ترسيخا لخيار إيران المقاوم
دمشق وبغداد تبحثان تسهيل حركة تبادل البضائع والتنسيق بموضوع الأمن المائي بينهما
الدبيبة يعلن وصل شرق البلاد بغربها: سنطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب
الانتخابات العراقية.. مطالبات بالاستقرار الأمني وعدم التأجيل
بينيت: فوز إبراهيم رئيسي جرس إنذار أخير للعالم
قطر تسعى لتوفير مليون جرعة من لقاحات كورونا لمشجعي مونديال 2022
من هو إبراهيم رئيسي؟
ناشطون ينشرون مشاهد لاستهداف قاعدة جوية في مدينة الطائف السعودية بصاروخ باليستي
بالصورة: احتفالات في طهران بفوز آية الله رئيسي بالانتخابات
ظريف: اميركا خرقت الاتفاق النووي وعليها اصلاح الامر
سريع يعلن إسقاط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب
كورونا عالميًا.. الإصابات تتجاوز 178.08 مليون والوفيات أربعة ملايين و13458
السيد نصرالله مهنئا السيد رئيسي: ‏ يتطلع إليكم المقاومون ويرون فيكم حصنا منيعا
الهند ..وداع الرياضي الأسطوري ميلكا سينغ بعد وفاته بفيروس كورونا
الحكومة تكشف عدد المتقدمين لأداء مناسك الحج وموعد إعلان النتائج
وفد وزارة الصناعة العراقي يبحث في حلب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية
برهم صالح مهنئاً رئيسي: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران
الشيخ الديهي يزور المفتي قبلان
امير الكويت يهنئ رئيسي لانتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران
حديث عن كارثة بحال رفع الدعم عن البنزين
أفغانستان ..نقص حاد في الأكسجين يتسبب بارتفاع كبير ومستمر في إصابات كورونا