واشنطن تقرر سحب بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية والأردن والكويت والعراق

نقلت مصادر صحافية امريكية عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن قررت سحب 8 بطاريات صواريخ باتريوت من دول بينها السعودية الكويت والأردن والعراق.

وأشارت الصحيفة نقلا عن المسؤولون قولهم، إن "إدارة الرئيس جو بايدن تقلل بشكل حاد من عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط، في خطوة لإعادة تنظيم تواجدها العسكري في المنطقة، حيث تركز القوات المسلحة على التحديات من الصين وروسيا".

وأضاف المسؤولون: "سيسحب البنتاغون ما يقرب من 8 بطاريات باتريوت من دول بينها العراق والكويت والأردن والسعودية، ومنظومة (ثاد) من السعودية، وسيتم تقليص أسراب المقاتلات المخصصة للمنطقة".

وتابعوا: "تشمل إعادة الانتشار مئات الجنود في الوحدات التي تشغل أو تدعم تلك الأنظمة، والخطوة تأتي في الوقت الذي يخطط فيه الجيش الأمريكي للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول الصيف، وبعد أن خفضت الولايات المتحدة في الخريف الماضي قواتها في العراق بواقع النصف أو 2500 جندي، لأن القوات العراقية يمكنها تأمين البلاد".

وكان الجيش الأمريكي نشر العام الماضي في العراق، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي عقب الرد الايراني في قاعدة عين الاسد على اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس.

وقد صُممت منظومة باتريوت لتكون واحدة من بين منظومات الدفاع الجوي الأكثر تطورًا حول العالم.

ولا تزال واشنطن تعوّل عليها منذ أن بدأت تصنيعها عام 1976، وحصّلت أموالًا طائلة منها بعقد صفقات مع كثير من دول العالم، التي اتجهت نحو شرائها لما تحمل من مزايا وسمعة جيدة.

يندرج ضمن “باتريوت” نوعان من الصواريخ، هما “PAC 2″ المكون من منصة قادرة على حمل أربعة صواريخ أرض- جو، و”PAC 3” الأكثر تطورًا، والمكون من منصة تحمل ما يصل إلى 16 صاروخًا من نوع أرض- جو أيضًا.

ويصل وزن الصاروخ الواحد من “PAC 2” إلى 900 كيلوغرام، 90 منها مخصصة للمواد المتفجرة، في حين يبلغ طوله خمسة أمتار، وتفوق سرعته سرعة الصوت.

أما “PAC 3″، الذي تم تطويره عام 2002، فيبلغ وزن الصاروخ الواحد منه 312 كيلوغرامًا، 73 منها للمواد المتفجرة، ويصل طوله إلى خمسة أمتار أيضًا.

تتميز منظومة “باتريوت” بنظام رادار فائق الدقة، إذ يستطيع كشف مدى صاروخ على بعد 100 كيلومتر، كما يمكنه تتبع مسار 100 صاروخ والتحكم بمسار تسعة صواريخ في آن واحد.